Sauli Niinistö e Sanna Marin, rispettivamente presidente e premier della Finlandia, hanno annunciato oggi in un comunicato di volere l'adesione alla Nato "senza indugio".

Un passo storico per il Paese scandinavo, neutrale da decenni, che non a caso avviene nel pieno dell’invasione russa in Ucraina.

La notizia è stata accolta con pieno favore dai vertici delle istituzioni europee: "L'unità e la solidarietà della Nato e dell'Ue non sono mai state così vicine. Si apre la strada all'adesione della Finlandia alla Nato. Un passo storico, una volta compiuto, che contribuirà notevolmente alla sicurezza europea. Con la Russia che muove guerra all'Ucraina è un potente segnale di deterrenza", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

“L'adesione di Helsinki alla Nato avverrà senza intoppi e rapidamente", ha detto invece il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg.

Ma il passo della Finlandia, che confina con la Russia, rischia di incrinare ulteriormente i rapporti tra Mosca e l’Occidente. "L'ingresso della Finlandia nella Nato sarebbe sicuramente una minaccia”, ha commentato il Cremlino.

Secondo Dmitri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, "la risposta della Russia all'entrata della Finlandia nella Nato dipenderà dalla vicinanza delle infrastrutture dell'Alleanza ai confini russi. Mosca, ha comunque aggiunto Peskov, "adotterà le necessarie misure per garantire la propria sicurezza".

