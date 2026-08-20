«Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento Ue sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione».

Lo afferma all'ANSA l'ufficio stampa del ministero degli Interni finlandese. Per la Finlandia - che diventa il quarto Paese a rispedire i dublinanti in Italia dopo Germania, Svizzera e Austria - «è importante che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto, e che tutti gli Stati membri della Ue adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto».

«Per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell'Ue adempiano ai propri obblighi ai sensi del Patto», sottolinea l'ufficio stampa del ministero dell'Interno. «Da parte nostra, - prosegue - restiamo impegnati a garantire l'effettiva attuazione delle procedure di responsabilità».

«Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l'Italia nel corso degli anni - si legge ancora nella dichiarazione - Riteniamo che l'entrata in vigore del Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR) consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione».

(Unioneonline)

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