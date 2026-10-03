Migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo.

Cortei sono stati convocati dai sindacati degli inquilini non solo a Madrid, ma in oltre 50 città da nord a sud della Penisola iberica, compresa Valencia, dove si sono vericati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

«Quella che si respira nelle strade è una nuova energia. Un'energia che ha dimostrato in 8 giorni il potere popolare è capace di fare molto di più che in 8 anni di governo progressista», ha dichiarato la portavoce del Sindicato de

Inquilinas, Valeria Racu. E ha ripetuto la volontà degli attivisti di «portare avanti la lotta». «Sappiamo perfettamente chi sono i colpevoli: i veri invasori sono gli investitori», ha aggiunto riferendosi ai fondi “avvoltoio” di speculazione edilizia, contro cui il governo aveva adottato misure nei

provvedimenti poi bocciati. «La strada è chiara ed è verso lo sciopero generale», ha concluso Racu.

(Unioneonline)

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