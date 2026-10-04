Il messaggio è tutt’altro che sibillino. Mentre il cancelliere redesco Friedrich Merz è in visita a Kiev per ribadire il sostegno all’Ucraina e chiedere a Putin di porre fine agli attacchi, un raid russo colpisce il Ponte Pivnichnyj (Ponte Nord) nella capitale ucraina. E Mosca annuncia un’intensificazione degli attacchi russi alle infrastrutture.

Prima sono risuonate le sirene antiaeree, a segnalare l’avvicinamento dei droni alla città, poi è stata colpita la carreggiata del Ponte Nord, l’impatto ha provocato un enorme cratere e si segnalano due feriti.

«Questa mattina i russi hanno nuovamente colpito con un drone il Ponte Pivnichnyi (Ponte Nord) di Kiev», ha scritto su X su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che invece a Sumy una persona è rimasta uccisa nell'attacco a un magazzino farmaceutico. Inoltre, a Dnipro è stata presa di mira una struttura di comunicazione.

«Durante la notte — ha proseguito il leader di Kiev — i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni d'attacco, più di 50 dei quali a propulsione a reazione. Sono state colpite Kyiv, Dnipro e le regioni di Kharkiv, Donetsk, Sumy e Zaporizhzhia. E tra i principali obiettivi di questi terroristi, come sempre, ci sono normali edifici residenziali, infrastrutture critiche: tutto ciò che costituisce la vita quotidiana. In alcune comunità si sono verificate interruzioni di corrente. I nostri servizi stanno operando nei luoghi colpiti».

Con Merz, ha poi ribadito Zelensky, «stiamo preparando decisioni che consentiranno a noi, in Ucraina, e a tutta l'Europa di disporre di maggiori capacità per difenderci», preannunciando «importanti accordi» tra Ucraina e Germania, senza al momento dare dettagli.

Intanto il ministero della Difesa russo ha annunciato che ha in programma di «intensificare» gli attacchi alle infrastrutture ucraine come «risposta alle minacce di Zelensky», che ha parlato di aumentare i raid contro le raffinerie russe. «A seguito delle dichiarazioni rilasciate da Zelensky, gli attacchi delle forze armate russe contro le installazioni militari e industriali, nonché contro le infrastrutture ad esse collegate, a Kiev e in altre regioni dell'Ucraina, saranno intensificati», afferma la nota.

(Unioneonline)

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