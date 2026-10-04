"Mi sono recato a Kiev oggi perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane". Lo ha dichiarato Merz in un comunicato diffuso dopo il suo arrivo nella capitale ucraina dove il Cancelliere tedesco è arrivato per una visita non annunciata volta a dimostrare sostegno al Paese nel conflitto contro la Russia. "Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi", ha aggiunto Merz.

Poi un appello al leader del Cremlino: "Signor Putin, ponga fine a questa guerra priva di senso! Siamo pronti ai colloqui, siamo pronti a parlare della fine di questa guerra. Ma questi attacchi barbarici alla società civile ucraina devono avere una fine".

(Unioneonline)

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