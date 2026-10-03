La Russia non smette di bersagliare Kiev, mettendo nel mirino anche le principali infrastrutture della capitale ucraina.

Il ministero degli esteri russo ammette di aver colpito durante la notte tra venerdì e sabato il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper, a Kiev, chiamato il “ponte nord” della capitale.

«Le forze armate russe continuano a colpire le infrastrutture ucraine e le navi utilizzate a beneficio delle forze armate ucraine. Durante la notte, attacchi con velivoli senza pilota hanno colpito il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper a Kiev, che facilita gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari per le forze armate ucraine», ha dichiarato il ministero, come riporta Tass. 

(Unioneonline)

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