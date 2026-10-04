Nuovi spiragli di trattativa per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato infatti che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui a tre per trovare una soluzione al conflitto in corso da quattro anni e mezzo, prevedendone lo svolgimento entro la fine di ottobre.

«La parte americana è attualmente in contatto con Ucraina e Russia e propone di organizzare un incontro a livello tecnico in formato trilaterale entro la fine di ottobre», ha riferito Zelensky ai giornalisti. 

(Unioneonline)

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