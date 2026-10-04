Zelensky: «Tavolo Usa-Ucraina-Russia per mettere fine al conflitto»Zelensky annuncia la proposta di Washington: «Colloqui a tre entro la fine di ottobre»
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Nuovi spiragli di trattativa per mettere fine alla guerra in Ucraina.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato infatti che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui a tre per trovare una soluzione al conflitto in corso da quattro anni e mezzo, prevedendone lo svolgimento entro la fine di ottobre.
«La parte americana è attualmente in contatto con Ucraina e Russia e propone di organizzare un incontro a livello tecnico in formato trilaterale entro la fine di ottobre», ha riferito Zelensky ai giornalisti.
(Unioneonline)