Protestano gli studenti in Francia, a Marsiglia preside aggredito e cosparso di benzinaIn rivolta da diversi giorni i ragazzi reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica
Situazione molto tesa a Marsiglia per le proteste studentesche ai quattro angoli della Francia. In una nota trasmessa alla stampa, la Région Paca (Provence Alpes Cote d'Azur) denuncia violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo di Marsiglia. Secondo l'autorità regionale, «il preside, il vice-preside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina».
Sempre a Marsiglia, scrive Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti al Lycée Saint-Exupéry.
Gli studenti in rivolta da diversi giorni reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari. Il premier francese, Sébastien Lecornu, presiederà un vertice interministeriale di crisi a Parigi.
(Unioneonline)