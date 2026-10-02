Sono 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste studentesche in Francia degenerate in violenze e devastazioni: è quanto riferito dal ministro dell'Istruzione, Edouard Geffray, intervistato stamattina da Bfmtv. «Tra i 65 dipendenti dell'Istruzione pubblica rimasti feriti, ci sono 40 presidi», ha precisato il ministro.

Oggi Geffray riceverà a Parigi le associazioni degli studenti e dei genitori per un colloquio dopo la massiccia mobilitazione studentesca di ieri, degenerata in violenze e devastazioni ai quattro angoli della Francia.

Dall'inizio della settimana, oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata