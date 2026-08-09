Anche i passeggeri partiti da Cagliari sono stati sottoposti ai controlli alle frontiere reintrodotti dalla Spagna dopo la crisi con l’Italia legata Ceuta.

Lo rende noto il ministero dell’Interno spagnolo, che ha diffuso i dati del primo giorno dei controlli.

Sono state effettuate verifiche su 199 passeggeri di Paesi terzi provenienti dall'Italia, in possesso di biglietti su 12 voli.

Nello specifico, all'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas è stato controllato un volo proveniente da Roma, con 83 passeggeri, tra cui cittadini di Paesi terzi, esaminati da 4 funzionari. All'aeroporto El Prat de Llobregat di Barcellona - riporta 20 Minutos - sono stati effettuati controlli su due voli provenienti da Milano e Roma, con 67 passeggeri controllati da 8 agenti.

Questi sono stati gli aeroporti con il maggior numero di controlli nella giornata di sabato, fa sapere Madrid. Altri controlli hanno riguardato lo scalo di Siviglia su due voli provenienti da Bologna e Firenze, con 11 passeggeri esaminati da 4 funzionari, mentre a Bilbao è stato controllato un volo proveniente da Roma, con 5 passeggeri e 3 agenti impiegati. A Valencia, infine, sono stati controllati tre voli provenienti da Cagliari, Napoli e Bari, con 33 persone sottoposte a screening da 8 funzionari. All'aeroporto di Alicante , invece, nonostante l'arrivo di tre voli dall'Italia, non è stato effettuato alcun controllo durante la giornata.

Dall’Italia, intanto, Tajani ribadisce, la sospensione di Schengen resta in vigore sino a Ferragosto: «Il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente», ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri al Gr Radio Rai.

(Unioneonline)

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