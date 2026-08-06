Bird strike per il Boeing: slitta il ritorno dei Dimonios dal LibanoImpatto con un volatile per l’aereo che avrebbe dovuto riportare i primi settanta sassarini in Sardegna: necessari controlli di sicurezza
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Slitta di 24 ore il ritorno dal Libano dei primi settanta militari della Brigata Sassari che sarebbero dovuti rientrare in Sardegna dopo cinque mesi di missione Unifil nel sud del Paese.
Il rinvio, stando a quanto si apprende, sarebbe stato causato da un bird strike, ossia l'impatto con un volatile del Boeing 737-800 della compagnia aerea AlbaStar sul quale avrebbero dovuto volare i Dimonios.
L’incidente ha reso necessari i controlli e gli interventi previsti dalle procedure di sicurezza prima del rientro in servizio dell'aeromobile.
Il volo è stato riprogrammato per domani, venerdì 7 agosto, con atterraggio previsto all'aeroporto di Alghero alle 18.45.