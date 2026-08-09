Berlino riapre il fronte migranti: «Verranno espulsi verso l'Italia». Lo scrive Repubblica sul suo sito. Secondo il quotidiano il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in affanno per i sondaggi che danno in ascesa Afd, avrebbe deciso la linea dura sui migranti, in particolare nei confronti dell'Italia.

Il 19 agosto la prima richiedente asilo sarà respinta nel nostro Paese: è una somala di 22 anni, di nome Abdirisaq Warsame, arrivata in Germania a marzo. In base alle regole di Dublino, è spiegato, essendo la giovane donna approdata in Ue in Italia avrebbe dovuto chiedere asilo nel nostro paese.

Dal 2022 il governo Meloni si era rifiutato di riprendersi i cosiddetti 'dublinanti'. Nel dicembre 2025 era stato firmato da Roma e Berlino un 'colpo di spugna' sul pregresso, ma un portavoce del ministero dell'Interno tedesco ha spiegato a Repubblica che per i 'dublinanti' arrivati quest'anno, la Germania ha intenzione di applicare rigorosamente le regole europee e dunque intende respingerli in Italia.

«Un sistema di Dublino funzionante è la premessa per il successo della Riforma dell'asilo europeo (Geas) - afferma il portavoce - La Germania si aspetta che i trasferimenti in Italia e Grecia vengano ripristinati dalla data suddetta», ossia dal 12 giugno, giorno dell'entrata in vigore delle nuove regole europee per l'asilo.

Ancora non sarebbe chiaro quante persone sarebbero adesso respinte in Italia. La 22enne somala, la prima che sarà respinta in Italia, vive al momento in un centro di accoglienza a Niederwerrn, in Baviera. Il 25 giugno le è stata recapitata una lettera dal ministero dell'Interno tedesco. «Mercoledì 19 agosto - si legge nel documento ottenuto in esclusiva - lei sarà trasferita in Italia. La polizia la verrà a prendere».

La giovane, in fuga dal padre e da un matrimonio combinato, era arrivata in Germania lo scorso 31 marzo dopo aver attraversato l'Italia. È in Germania che vivono già la madre, il fratello e altri parenti, ed è in Germania che aveva presentato richiesta di asilo.

Il ministero dell'Interno tedesco ha dichiarato però che la somala «è di competenza dell'Italia» e che «non ci sono i presupposti» per una richiesta di asilo in Germania. Abdirisaq Warsame, precisa dunque il documento, «deve essere respinta in Italia». Una richiesta alle autorità italiana di riprendersi la richiedente asilo era stata già inoltrata a giugno; passate le due settimane di rito entro le quali le autorità italiane avrebbero dovuto rispondere ai tedeschi, è scattato il silenzio-assenso. «La richiesta» di riprendersi Warsame «viene considerata accettata», conclude la lettera.

(Unioneonline)

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