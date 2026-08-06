Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la diffusione del Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso Usa da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella gestione pandemia.

La mozione è passata con otto voti a favore e sette contrari. Ora Fauci rischia un'indagine penale. 

Tuttavia, Fauci ha ricevuto la grazia da Joe Biden alla fine del suo mandato ed è improbabile che sia a rischio di essere giudicato colpevole dei reati che gli imputano i

repubblicani. 

(Unioneonline)

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