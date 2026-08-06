Covid, il Senato Usa dichiara Fauci colpevole di oltraggio al CongressoL’infettivologo, responsabile del piano Usa per arginare la malattina, si è rifiutato di rispondere alle domande per 100 volte. Ora rischia un’indagine penale
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Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la diffusione del Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso Usa da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella gestione pandemia.
La mozione è passata con otto voti a favore e sette contrari. Ora Fauci rischia un'indagine penale.
Tuttavia, Fauci ha ricevuto la grazia da Joe Biden alla fine del suo mandato ed è improbabile che sia a rischio di essere giudicato colpevole dei reati che gli imputano i
repubblicani.
(Unioneonline)