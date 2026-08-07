Usa, Trump ferma il quinto maxi-progetto per i parchi eolici offshoreWashington pagherà 1,22 miliardi di dollari a una società tedesca per rinunciare agli impianti al largo delle coste di New York, California e Louisiana
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Continua la battaglia di Donald Trump contro le pale eoliche. La sua amministrazione pagherà, infatti, alla società energetica tedesca RWE 1,22 miliardi di dollari affinché rinunci ai piani di costruzione di parchi eolici al largo delle coste di New York, California e Louisiana. Lo riporta il New York Times.
Si tratta del quinto accordo di questo tipo raggiunto dal governo americano quest'anno per bloccare lo sviluppo dell'eolico offshore, una fonte di energia rinnovabile nei confronti della quale Trump si è più volte detto scettico e contrario.
In base all'accordo, RWE cederà volontariamente tre concessioni in suo possesso per parchi eolici in acque federali. Il governo rimborserà all'azienda tedesca una cifra approssimativamente pari a quanto aveva pagato per le concessioni durante l'amministrazione di Joeb Biden.
RWE si impegna inoltre ad investire 900 milioni di dollari per acquisire una quota indiretta del 16% in un progetto di gas naturale liquefatto in Louisiana e firmerà un ordine da 300 milioni di dollari per nuove turbine a gas destinate alla produzione di elettricità. La società ha dichiarato di voler costruire almeno 15 centrali a gas naturale per la copertura dei picchi di domanda negli Stati Uniti.
(Unioneonline)