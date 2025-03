Vladimir Putin, come condizione per il cessate il fuoco proposto da Donald Trump, chiede al presidente degli Stati Uniti la sospensione di tutte le consegne di armi all’Ucraina.

Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza dei fatti, a poche ore dall’attesa telefonata tra i due leader. Il presidente russo vorrebbe lo stop a tutte le consegne di armi a Kiev, ma il suo obiettivo minimo è la sospensione degli aiuti militari almeno da parte degli Stati Uniti.

Per Putin lo stop alla fornitura di armi è un prerequisito essenziale per la firma del cessate il fuoco. L’Europa, secondo quanto riferito da un alto funzionario, è riluttante ad accettare la richiesta di Mosca perché si potrebbe creare una situazione in cui la Russia potrebbe riarmarsi durante la cessazione delle ostilità, mentre all’Ucraina sarebbe impedito di farlo.

