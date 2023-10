Le hanno trovate strette, abbracciate, l’una accanto all’altra. Morte, nonna e nipote, trucidate nel rifugio di casa loro nel kibbutz di Nir Oz, al confine con Gaza, travolto dall'attacco dei terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre.

Carmella Dann (80 anni) e Noya Dann (12 anni), non erano dunque fra le persone rapite e portate a forza da Hamas nella Striscia, come in molti avevano pensato.

Della vicenda di nonna e nipote si era interessata anche la scrittrice britannica J.K. Rowling, che alla foto di Noya nei panni del celebre maghetto Harry Potter non aveva potuto tacere. «Il rapimento di bambini è un atto spregevole e del tutto ingiustificabile. Per ovvie ragioni, questa foto mi ha colpito», aveva scritto tre giorni fa Rowling su X, chiedendo la liberazione della dodicenne e il suo ritorno sana e salva dalla sua famiglia.

Oggi, purtroppo, la notizia della morte, con l’identificazione delle vittime già comunicata ai parenti.

«Siamo devastati nell'annunciare che ieri sono stati scoperti i corpi di Noya e di sua nonna Carmella. Grazie a tutti voi che avete condiviso la sua storia per aiutarci a riportarla a casa. I nostri cuori sono spezzati», si legge sul profilo ufficiale dello Stato di Israele su X.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata