Medio oriente
31 agosto 2025 alle 17:54aggiornato il 31 agosto 2025 alle 17:54
Israele, il capo di stato maggiore: «Colpiremo i leader di Hamas all'estero»Zamir ha commentato l'eliminazione del portavoce di Hamas Abu Obeida
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha commentato l'eliminazione del portavoce di Hamas Abu Obeida e ha minacciato di colpire anche i leader del gruppo che risiedono all'estero.
«Ora la maggior parte della leadership di Hamas risiede all'estero, arriveremo anche a loro». Al momento sia in Qatar che in Turchia si trovano diversi leader di Hamas, tra cui Khaled Meshaal, Khalil al-Hayya e Razi Hammad.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata