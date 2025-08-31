Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha commentato l'eliminazione del portavoce di Hamas Abu Obeida e ha minacciato di colpire anche i leader del gruppo che risiedono all'estero.

«Ora la maggior parte della leadership di Hamas risiede all'estero, arriveremo anche a loro». Al momento sia in Qatar che in Turchia si trovano diversi leader di Hamas, tra cui Khaled Meshaal, Khalil al-Hayya e Razi Hammad.

(Unioneonline)

