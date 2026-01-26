«Le più recenti rivelazioni sulle perdite subite dalla popolazione iraniana durante le proteste impongono una risposta chiara. Giovedì al Consiglio Affari Esteri proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l'inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche oltre che sanzioni individuali contro i responsabili di questi atti efferati».

A scriverlo su X è lo stesso ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani alla luce delle drammatiche cifre delle vittime della repressione in Iran. 

(Unioneonline)

