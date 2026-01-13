Il Dipartimento di Stato americano e l'Ambasciata virtuale di Teheran hanno emesso un avviso urgente ai cittadini statunitensi in Iran, invitandoli a «partire immediatamente», a causa dell'intensificarsi delle proteste in tutto il Paese, delle violenze e del blocco di internet.

L'avviso è stato diffuso lunedì, mentre l'Iran entrava nella terza settimana di manifestazioni antigovernative, con centinaia di morti e migliaia di arresti, secondo quanto riportato da gruppi per i diritti umani e organi di stampa.

Intanto, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato una nuova stretta commerciale riguardante proprio la Repubblica islamica: «Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni commerciali effettuate con gli Stati Uniti d'America. Questo ordine è definitivo e vincolante».

Dal canto proprio, il regime di Teheran ha chiamato migliaia di persone in piazza per una contromanifestazione a sostegno della Repubblica islamica e attivato un canale diplomatico con l’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff per tentare di disinnescare la minaccia di un intervento militare Usa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata