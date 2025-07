Dopo le notizie sull’assenza di Benjamin Netanyahu oggi alla riunione settimanale del governo israeliano, l'ufficio del primo ministro ha reso noto che il premier ha subito «un'intossicazione alimentare a causa di cibo avariato e che per questo lavorerà da casa per i prossimi tre giorni su consiglio medico».

Lo riferisce il Times of Israel. Netanyahu, 75 anni, si è sentito male di notte ed è stato visitato a casa da un medico. Le sue condizioni sono state dichiarate buone dopo ulteriori accertamenti, ha dichiarato il suo ufficio, aggiungendo che sta ricevendo liquidi per via endovenosa a seguito della disidratazione.

«Secondo le istruzioni dei medici, il primo ministro si riposerà a casa per i prossimi tre giorni e da lì gestirà gli affari di Stato», ha affermato l'ufficio del primo ministro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata