Ci sono anche X (ex Twitter) e la popolare ChatGpt tra i tanti servizi online che in questo momento stanno affrontando un vasto down a livello mondiale. La causa sarebbe il malfunzionamento di Cloudflare, una piattaforma cloud globale che garantisce sicurezza, prestazioni e affidabilità per siti web e applicazioni. Quando Cloudflare va offline, molti siti, anche tra i più popolari, smettono di funzionare.

Il problema è stato segnalato intorno alle 12:17 italiane, ma secondo il sito Downdetector la situazione è diventata critica verso le 12:45.

Si tratta di un episodio simile a quello dello scorso 20 ottobre, quando un down di Amazon Web Services aveva provocato una reazione a catena che aveva colpito piattaforme di gaming come Clash Royale e Roblox, servizi di design come Canva e anche alcune applicazioni legate alle criptovalute.

