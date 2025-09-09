La popolazione di Gaza city ha iniziato a spostarsi verso il sud della Striscia, inizialmente in piccoli gruppi, dopo l'avviso di evacuazione generale lanciato questa mattina dall'esercito israeliano.

L'Idf prevede che l'entità dell'evacuazione avrà un'accelerazione significativa a partire da oggi. Alcuni attivisti anti-Hamas di Gaza sottolineano sui social che alle famiglie vengono chiesti fino a mille dollari da cittadini gazawi che possiedono automobili o furgoni per il trasferimento. Ma buona parte dei residenti non può permettersi di pagare questa cifra.

Nelle primissime ore del mattino l’Idf ha ordinato «l'evacuazione a tutti i residenti e alle persone presenti nella città di Gaza e in tutte le sue aree, dalla città Vecchia e dal quartiere Tuffah a est fino al mare a ovest».

Il portavoce in lingua araba ha scritto su X che «l'esercito è determinato a sconfiggere Hamas e opererà nella città di Gaza con grande determinazione. Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente utilizzando la strada Al-Rashid verso la zona umanitaria di Al-Mawasi. Rimanere nell'area è estremamente pericoloso».

Si tratta del primo ordine di evacuazione generale, l’Idf stima ci siano circa 900mila persone, in 100mila hanno già lasciato la città e le zone circostanti nei giorni scorsi. L'avviso di evacuazione è arrivato anche con lancio di volantini e messaggi sui cellulari. L'annuncio di evacuazione fornisce anche un numero di telefono «per segnalare i posti di blocco istituiti da Hamas o i suoi tentativi di impedire l'evacuazione».

L'esercito ritiene che a Gaza city Hamas stia tenendo prigionieri 8-10 ostaggi.

