Crans-Montana, salgono a 4 gli indagati per la strage di CapodannoDopo i coniugi Moretti e Ken Jacquemoud, si aggiunge all’inchiesta anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica
Continua ad allungarsi la lista degli indagati per la strage di Capodanno a Crans-Montana: sono ora quattro le persone iscritte nel registro della Procura.
Dopo i proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, e un ex funzionario del Comune svizzero, Ken Jacquemoud, è finito sotto inchiesta anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica, Christophe Balet.
Secondo quanto riferiscono alcuni media, il nuovo inquisito sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio.
(Unioneonline/ n.s.)