Continua ad allungarsi la lista degli indagati per la strage di Capodanno a Crans-Montana: sono ora quattro le persone iscritte nel registro della Procura.

Dopo i proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, e un ex funzionario del Comune svizzero, Ken Jacquemoud, è finito sotto inchiesta anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica, Christophe Balet.

Secondo quanto riferiscono alcuni media, il nuovo inquisito sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio.

