Inghilterra, sangue sul treno: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono graviPaura a bordo di un convoglio nel Cambridgeshire. Fermate due persone. Indaga anche l’anti-terrorismo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Terrore e sangue a bordo di un treno delle ferrovie inglesi.
Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo
del convoglio, che viaggiava da Doncaster a King's Cross. Nove versano in gravi condizioni.
Dopo l’allarme e l’intervento di forze dell’ordine e soccorsi, la polizia ha arrestato due sospetti, uno dei quali bloccato con il taser.
Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il premier Starmer ha definito l’accaduto «un fatto terribile e preoccupante», mentre testimoni raccontano di «scene orribili». Sulla vicenda indaga anche l’anti-terrorismo.
(Unioneonline)