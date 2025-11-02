Terrore e sangue a bordo di un treno delle ferrovie inglesi.

Dieci persone sono state accoltellate nel Cambridgeshire a bordo

del convoglio, che viaggiava da Doncaster a King's Cross. Nove versano in gravi condizioni.

Dopo l’allarme e l’intervento di forze dell’ordine e soccorsi, la polizia ha arrestato due sospetti, uno dei quali bloccato con il taser.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il premier Starmer ha definito l’accaduto «un fatto terribile e preoccupante», mentre testimoni raccontano di «scene orribili». Sulla vicenda indaga anche l’anti-terrorismo. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata