Mentre in Italia è ancora grande il cordoglio per il tragico incidente di Casal Palacco, alle porte di Roma, dove un bimbo di 5 anni ha perso la vita in un tragico incidente accaduto nel corso delle riprese di una “sfida” di un gruppo di youtubers a caccia di like, dalla Cina arriva un’altra notizia tragica legata al mondo dei challenge social.

Una influencer di 21 anni è infatti morta durante un tentativo di dimagrire di quasi 100 chili in un campo di addestramento per la perdita di peso, sotto i riflettori del media statale cinese Cnr news che poi, secondo la Cnn, avrebbe tentato di occultare la vicenda sul suo account Weibo.

Anche in Asia la morte di Cuihua, questo il nome d’arte della ragazza che voleva essere d'esempio per i suoi follower a fronte di una sempre maggior diffusione dell'obesità in Cina, sta alimentando un dibattito su come regolamentare l'industria degli influencer.

Qualche settimana fa in Cina era morto un altro influencer dopo aver bevuto in diretta web diverse bottiglie di superalcolici.

Cuihua aveva documentato i suoi sforzi per perdere peso per le sue decine di migliaia di follower su Douyin, la versione cinese di TikTok.

Ultimamente aveva pubblicato diversi video di se stessa durante intensi esercizi di allenamento e ha condiviso che pesava 156 chilogrammi e stava cercando di perdere 100 chilogrammi.

