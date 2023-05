Mancano pochi giorni alla storica incoronazione di Re Carlo III e i preparativi fervono a Londra. Ma come spesso accade, per i “royal watcher” è il principe Harry a rubare la scena.

Il secondogenito di Carlo e Diana settimane fa ha risposto all’invito del padre accettando di essere presente per il giorno più importante della sua vita, sabato 6 maggio.

Ma resterà solo poche ore a Londra: un giorno, il tempo di presenziare all’evento che sarà seguito da milioni di persone nel mondo, per poi ripartire appena due ore dopo la fine della cerimonia a Westminster Abbey e correre a casa, a Los Angeles, per festeggiare il quarto compleanno del principino Archie, che cade proprio il 6 maggio.

Il piccolo resterà in California assieme a mamma Meghan Markle e alla sorellina Lilibet. I bambini, alla cerimonia, non sono stati invitati. E diverse fonti hanno fatto trapelare che Meghan, pur essendo nella lista degli invitati, non era particolarmente gradita.

La cerimonia inizierà alle 11 locali (mezzogiorno in Italia), durerà un paio d'ore, e alle 15 locali, il Duca del Sussex dovrebbe già essere in volo per gli Stati Uniti.

Per la cerimonia, a quanto si apprende, non dovrebbe svolgere alcun ruolo ufficiale visto che ormai è un membro non operativo della famiglia reale. Nell’Abbazia di Westminster sarà seduto in seconda fila, non parteciperà alla processione regale e non dovrebbe neanche apparire nella canonica uscita dal balcone di Buckingham Palace. Difficile anche che indosserà l’alta uniforme militare.

