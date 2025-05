«Spero che questo sia l'inizio di negoziati commerciali di lungo termine, per vantaggi commerciali a lungo termine tra Usa e Ue».

Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance all’incontro trilaterale organizzato a Palazzo Chigi con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e la premier Giorgia Meloni a fare gli onori di casa.

Nel corso del vertice a tre – organizzato grazie alla presenza a Roma del numero due di Washington e della leader di Bruxelles in occasione della messa di insediamento di papa Leone XIV – anche la presidente del Consiglio si è detta convinta che possa avvenire un «nuovo inizio» nei rapporti tra amministrazione Trump e Ue, in particolare sui dazi, uno dei temi al centro del colloquio.

«Sono molto orgogliosa di avere l’occasione oggi di ospitare due dei leader di Stati Uniti e Unione europea per iniziare un dialogo», ha affermato Meloni. Aggiungendo: «Sappiamo che ci sono molte questioni da discutere» e «dei problemi che vanno superati. Sappiamo soprattutto quanto le nostre relazioni siano fondamentali nell’ambito di un Occidente che vuole mantenere la sua unità e la sua forza».

«Come ho detto ripetutamente l'Europa è un alleato importante degli Usa, i singoli stati europei sono importanti alleati degli Stati Uniti: ma naturalmente ci sono cose su cui non siamo d'accordo, come spesso accade fra amici, su temi come il commercio per esempio, ma ci sono anche molte cose su cui siamo d'accordo e su cui possiamo lavorare insieme», ha sottolineato ancora Vance.

Dal canto proprio, Von der Leyen ha spiegato: «Abbiamo una relazione molto speciale e stretta con gli Stati Uniti. Guardando al commercio, abbiamo la più grande relazione commerciale nel mondo, con oltre 1.500 miliardi di dollari all'anno, siamo molto legati, abbiamo scambiato paper che i nostri esperti stanno studiando approfonditamente, discutendo i dettagli. Tutti sanno che il diavolo è nei dettagli, ma ciò che ci unisce è che insieme vogliamo un buon accordo per entrambe le parti».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata