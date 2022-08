Temperature oltre i 50 gradi in Iraq, tanto che le autorità di diversi governatorati hanno deciso di chiudere gli uffici pubblici.

Succede ad esempio a Bassora, nel sud del Paese, con chiusure in programma da domani a lunedì, ma anche nei governatorati di Diyala, Najaf, Diwaniyah e Al-Muthanna, in cui per ora la chiusura è stata confermata solo per domani.

Intanto, restano sospesi i lavori del Parlamento, occupato dai sostenitori di Muqtada Sadr da sabato scorso. I dimostranti hanno allestito un vero e proprio "campo della protesta".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata