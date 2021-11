Il Robert Koch Institut ha registrato un nuovo record di contagi da covid in Germania: in 24 ore sono 52.826 i positivi e 294 i morti registrati.

L'indice settimanale su 100 mila abitanti è di 319,5 casi. L'indice di ospedalizzazione è di 4,86 pazienti ricoverati su 100 mila abitanti.

Situazione sempre più difficile, e sono ormai molti i Lander che escludono i non vaccinati da ristoranti, bar, locali ed eventi culturali. Il moedello 2G – ovvero il Green pass limitato a vaccinati e guariti – si estende a macchia d’olio alla luce dei numeri di questa quarta ondata che si fanno sempre più allarmanti.

Oltre a Berlino, che ha introdotto lunedì le restrizioni, e alla Sassonia che ha fatto da battistrada, la stretta per i no vax è entrata in vigore ieri in Baviera, scatta oggi in Baden-Wuerttemberg, sabato ad Amburgo, ed è stata annunciata anche nel Nordreno-Vestfalia per la settimana prossima.

La situazione resta particolarmente grave in Sassonia (dove l'incidenza settimanale è schizzata a 759,3), in Turingia e Baviera, dove resta sopra i 500, e gli amministratori regionali hanno ripetutamente avvertito che il sistema sanitario è quasi al limite.

La Sassonia ha deciso per questo di estendere il 2G anche ai negozi al dettaglio, escludendo soltanto supermercati e drogherie.

Attualmente il 67,6% della popolazione è vaccinato in Germania, il 70,1% ha ricevuto la prima dose e 4 milioni di persone si sono sottoposti alla terza.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata