In Australia è stato registrato oggi il primo caso di variante Omicron del Covid trasmesso localmente. Si tratta di uno studente di Sydney che non è mai stato all’estero né ha legami con persone che hanno fatto viaggi all’estero.

Il giovane è risultato positivo alla variante sudafricana nonostante le autorità abbiamo vietato l’ingresso nel Paese da parte di non residenti e imposto restrizioni ai voli provenienti dall’Africa Australe. Sono in corso indagini e tracciamenti di altri individui.

Prima di questo episodio, l’Australia aveva individuato nove contagi legati alla Omicron, e riguardavano tutti persone provenienti dall'estero. La scuola frequentata dallo studente - la Regents Park Christian School, in un quartiere ovest di Sydney - è stata chiusa e la famiglia del ragazzo messa in quarantena. Attualmente in Australia si registrano circa 2.000 casi di Covid al giorno.

USA – Nelle Hawaii le autorità sanitarie hanno reso noto di aver identificato il primo caso di nuova variante, e un altro è stato registrato anche nella contea di Los Angeles. Inoltre qualche ora fa lo Stato di New York ha annunciato la scoperta di cinque casi di cui almeno due - uno a Brooklyn e uno nel Queens - a New York. Il governatore Kathryn Hochul e il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio invitano i residenti a indossare la mascherina nei luoghi al chiuso e a vaccinarsi.

(Unioneonline/s.s.)

