In catene, con le catene strette su polsi e caviglie e un cinturone in vita, tenuta al guinzaglio dalla polizia penitenziaria ungherese. Così è stata portata in tribunale oggi Ilaria Salis, detenuta in carcere a Budapest dallo scorso febbraio con l’accusa di aver aggredito due militanti neonazisti durante una manifestazione. Il processo all’insegnante brianzola 39enne è iniziato stamattina stamattina alle 9, quando ha fatto ingresso in aula in catene, ed è durato tre ore e mezza. Sul suo viso però, sempre stampato, il sorriso. Con lei altre due persone, fermate nella stessa occasione.

La donna rischia sino a 24 anni di carcere. Ma, a far preoccupare famiglia, amici e il suo legale, sono in primis le condizioni in cui è tenuta nel penitenziario, che sarebbero «disumane». Durante l’udienza di oggi la donna si è dichiarata non colpevole. In aula poi gli avvocati degli altri due imputati hanno presentato le loro richieste probatorie, ma – come spiega il suo avvocato Eugenio Fusco – Salis non le ha potute presentare perché a differenza degli altri non ha avuto modo di accedere agli atti, visto che buona parte non è stata tradotta. Le accuse stesse si baserebbero su materiali audio e video che non sono stati visionati.

Il processo poi è stato rinviato al 24 maggio ma potrebbe esserci un’altra udienza a ottobre. Come spiega Fusco però lei «dovrebbe stare in carcere» sino alla fine, reclusa in condizioni critiche, le stesse descritte da, Carmen Giorgio, 43enne bresciana che con lei ha diviso la cella per tre mesi: «Topi, piccioni, cimici, catene, maltrattamenti e botte, lì dentro abbiamo visto di tutto, è un posto fuori dal mondo pieno di cose storte. E lei ha paura di restarci per sempre».

A scortare la 39enne in aula oggi c’erano le guardie penitenziarie, in tenute antisommossa mimetica e il viso coperto. Una situazione che «non è normale», tuona l’avvocato. In Italia «una situazione simile non sarebbe ammissibile, con la normativa europea che inoltre prevede che l’imputato partecipi all’udienza libero e al fianco del suo difensore». La famiglia, che da tempo denuncia a gran voce la situazione della figlia, ha lanciato una petizione online per la sua liberazione. «Il fatto stesso – scrive il comitato “Ilaria Salis libera” – che sia detenuta in condizioni estreme senza processo e senza che gli aggrediti abbiano sporto denuncia costituisce di per sé un elemento grave di preoccupazione sul corso del processo e sulla qualità dello Stato di diritto in Ungheria. Lei rischia incredibilmente otto anni di carcere per lesioni personali e altri otto per appartenenza a una organizzazione antifascista internazionale, ma trattandosi di due reati cumulati, per ciascun reato si deve aggiungere il cinquanta per cento della pena prevista, per un totale di ventiquattro anni complessivi. Ventiquattro anni di carcere per aggressione e lesioni!».

(Unioneonline/v.f.)

