Il tifone Fung-wong ha toccato terra nelle Filippine, sulla costa orientale. Lo ha reso noto il servizio meteorologico nazionale.

L'impatto è avvenuto nella provincia di Aurora, sull'isola principale dell'arcipelago, Luzon, alle 21,10 locali (le 14,10 italiane). Finora il tifone ha provocato la morte di due persone ed ha costretto oltre un milione di residenti ad abbandonare le proprie case.

Appena pochi giorni fa un altro tifone si era abbattuto sul Paese provocando centinaia di morti e danni ingenti.

