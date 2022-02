Per 26 anni un prete ha usato le parole sbagliate nel sacramento del battesimo e ora migliaia di americani rischiano di dover essere ribattezzati.

È accaduto a Phoenix, in Arizona, dove per oltre due decenni padre Andres Arango ha usato la formula "noi vi battezziamo" invece di "io ti battezzo", invalidando il rito.

L'errore è stato scoperto alla metà del 2021: padre Arango aveva sbagliato fin dai suoi primi battesimi amministrati.

Il prete ora ha lasciato il suo incarico regolare e, precisa la Chiesa, “si sta dedicando a tempo pieno ad aiutare coloro che sono stati colpiti dal suo errore”.

L’indicazione sulla scorrettezza dell’uso del “noi” anziche dell’“io” nella formula del battesimo era arrivata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nell’agosto 2020, contestando abusi liturgici effettuati da molti sacerdoti.

"Quando il ministro dice 'Io ti battezzo...' non parla come un funzionario che svolge un ruolo affidatogli, ma opera ministerialmente come segno-presenza di Cristo". Quindi tradurre quell'io con "noi", per dare al rito un senso comunitario, rende di fatto il sacramento non valido.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata