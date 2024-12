L'aereo dell'Azerbaijan Airlines, precipitato nel Kazakhstan occidentale 4 giorni fa, è stato danneggiato «dai colpi sparati dal territorio russo». Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, in un'intervista al canale statale AzTV ripresa dalla Tass.

«Conosceremo la versione finale dopo aver aperto le scatole nere. Ma le prime versioni sono sufficientemente giustificate e basate sui fatti. L'aereo civile azero è stato danneggiato dall'esterno sul territorio della Russia, vicino a Grozny, e ha quasi perso il controllo», ha detto Aliyev, che accusa Mosca di voler nascondere le prove di quanto accaduto.

Mosca dovrebbe «ammettere la propria colpa, punire i colpevoli e pagare un risarcimento», ha aggiunto.

Il velivolo con 67 persone a bordo è precipitato nel Kazakhstan provocando la morte di 38 persone.

Putin ieri, dopo tre giorni di silenzio, si è scusato con il presidente azero senza però ammettere in modo esplicito le responsabilità di Mosca. Ha parlato di un «tragico incidente» e ha sottolineato che, nel momento in cui l'Embraer 190 dell'Azerbaijan Airlines stava per atterrare, i droni ucraini stavano attaccando Grozny e le difese aeree russe erano pertanto state attivate per respingere quegli attacchi.

