«Continuo a seguire con sgomento la situazione in Medio Oriente, così come in altre regioni del mondo lacerate dalla guerra e dalla violenza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla sofferenza di così tante persone, vittime inermi di questi conflitti. Ciò che li ferisce, ferisce l'intera umanità». Lo ha detto il Papa durante l’Angelus domenicale.

Il pontefice ha lanciato un nuovo appello per la pace perché le guerre, ha detto, «sono uno scandalo per tutta la famiglia umana». «Cessino le ostilità e si aprano finalmente cammini di pace», ha aggiunto il Santo padre.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata