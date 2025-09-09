Caos in Nepal, con morti, feriti e palazzi istituzionali dati alle fiamme per le proteste di migliaia di giovani contro il blocco dei social media e la corruzione. Diverse piattaforme, tra cui Facebook, YouTube e X, sono inaccessibili in Nepal da venerdì scorso, dopo che il governo ha oscurato 26 piattaforme non registrate, lasciando gli utenti arrabbiati e confusi.

Mentre decine di manifestanti sono stati uccisi dopo che la polizia nepalese ha sparato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti per disperdere i dimostranti a Kathmandu, si è dimesso il premier KP Sharma Oli e con lui altre tre ministri.

I manifestanti nepalesi hanno dato fuoco al palazzo del Parlamento e il Tribhuvan International Airport di Katmandu è stato chiuso.

Tra le vittime anche Rajyalaxmi Chitrakar, moglie dell'ex premier del Nepal Jhalanath Khanal, morta per le ustioni riportate nell'assalto incendiario di oggi alla sua abitazione, nel quartiere Dallu di Katmandu. La donna si trovava nella casa data alle fiamme dai manifestanti; trasportata in ospedale in condizioni critiche, è morta dopo poche ore. Il marito, esponente del Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist), si dimise dall'incarico nel 2011, ma è considerato dai protagonisti della protesta un esponente della vecchia guardia tuttora al potere nel Paese che deve farsi da parte.

