Seconda condanna in Egitto per Nessy Guerra, donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni, finita a processo per adulterio a seguito della denuncia dell'ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda.

Guerra è stata giudicata colpevole in primo grado il 19 febbraio scorso, ora è arrivato il verdetto d’appello, che sostanzialmente conferma la prima sentenza. Sei mesi la pena comminata dal giudice. A renderlo noto è la legale della donna in Italia, l'avvocata Agata Armanetti, che stamane ha avuto la notizia dal consolato italiano in Egitto.

Nessy Guerra si trova da due anni in “esilio forzato” in Egitto per non lasciare la figlioletta che l'ex marito le impedisce di portare in Italia.

(Unioneonline)

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