Re Carlo III e la regina consorte Camilla in visita ufficiale negli Stati Uniti.

I monarchi d’Inghilterra sono stati ricevuti alla Casa Bianca da Donald Trump e dalla first lady Melania. Poi la seconda tappa istituzionale al Congresso di Washington.

Una visita, quella del sovrano, per ribadire che, nonostante gli attuali disaccordi tra Stati Uniti e Regno Unito, «più e più volte i nostri due Paesi hanno trovato il modo di collaborare» e per sottolineare che, in tempi di grandi sfide internazionali, è più che mai necessario restare uniti per difendere i valori democratici, rinnovando il partenariato tra Us e UK in nome «della riconciliazione e del rinnovamento».

(Unioneonline)

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