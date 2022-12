Niente donne nelle Ong, nazionali e straniere, in Afghanistan.

Dopo aver reso l’università un privilegio per soli uomini, è arrivato l’ultimo ordine dei talebani a seguito delle “gravi lamentele” secondo cui le dipendenti delle organizzazioni non governative non avrebbero rispettato un codice di abbigliamento appropriato.

Lo ha annunciato il ministero dell'economia afghano – responsabile dell’approvazione delle licenze per le Ong che operano nel Paese –, che ha sottolineato il «mancato rispetto dell'hijab islamico e di altre norme e regolamenti relativi al lavoro nelle organizzazioni nazionali e internazionali».

