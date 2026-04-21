Il viaggio del vicepresidente JD Vance a Islamabad per i colloqui Usa-Iran per il definitivo cessate il fuoco «è stato sospeso dopo che Teheran non ha risposto alle posizioni negoziali americane». Lo riporta il New York Times citando alcune fonti americane, secondo le quali senza una risposta iraniana il processo diplomatico risulta di fatto sospeso, anche se il viaggio non è stato cancellato.

Continuano dunque gli annunci e i controannunci, le conferme parziali e le smentite sui negoziati tra Washington e Teheran.

L'Iran ha affermato che le trattative potranno riprendere solo se gli Stati Uniti rimuoveranno il blocco nei porti iraniani. «L'Iran non ha latra scelta che fare un accordo», ha detto il presidente Usa Donald Trump in un'intervista telefonica con Cbnc news. Al momento però resta lo stallo. Senza accordo, ha aggiunto Trump, «l'esercito Usa è pronto a bombardare di nuovo».

(Unioneonline)

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