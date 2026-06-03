Israele, nuovi attacchi nel Sud del Libano: 17 morti in poche oreResta altissima la tensione nella regione, dove proseguono gli scontri tra Idf e milizie Hezbollah
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Resta altissima la tensione in Medioriente. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Lo riferiscono il ministero della Salute e media locali.
Le milizie Hezbollah hanno rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del Libano. Secondo il ministero di Beirut, nella notte sette persone sono state uccise e altre 48 ferite in vari attacchi. Da stamani il bilancio si è aggravato con almeno altri dieci uccisi.
(Unioneonline)