I mediatori guidati dal Pakistan hanno ricevuto conferma che i principali negoziatori, il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, arriveranno a Islamabad nelle prime ore di mercoledì per guidare le rispettive squadre nei colloqui per arrivare a un accordo per un cessate il fuoco duratura che ponga fine alla crisi in Medioriente. Lo ha anticipato l'Ap sul proprio sito citando due funzionari. Da sottolineare però che né gli Stati Uniti né l'Iran hanno confermato pubblicamente la data dei colloqui, mentre la televisione di Stato iraniana ha negato la presenza di alcun funzionario nella capitale pakistana. Secondo Axios invece la squadra iraniana incaricata dei colloqui a Islamabad ha avuto il via libera dalla Guida Suprema Mojtaba Khamenei.

«L’Iran non ha altra scelta che fare un accordo», ha detto Donald Trump in un'intervista a Cbnc news.

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(Unioneonline)

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