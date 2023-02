Il principe Harry e la consorte Meghan Markle sono stati invitati all’incoronazione di Carlo III, prevista il 6 maggio. Lo riferiscono i tabloid britannici, che citano fonti del Governo.

Dopo i reiterati attacchi dei duchi di Sussex alla Royal Family, la convocazione sembrava un miraggio, complice anche la pubblicazione di "Spare – il minore”, la biografia con cui Harry ha raccontato al mondo la sua vita all’interno della casa reale d’Inghilterra.

Nonostante il successo del libro, in patria l’indice di gradimento della coppia “dissidente” è sempre più basso. Questo però non ha impedito a Carlo di invitarli all’evento, nonostante siano tanti gli inglesi che vorrebbero vedere revocati ai coniugi i titoli ancora in loro possesso.

La partecipazione di Harry e Meghan però non è scontata e i più curiosi dovranno aspettare per scoprire se i due si presenteranno o meno all’Abbazia di Westminster.

Il 6 maggio sarà anche il quarto compleanno del loro primogenito, Archie, e i Sussex potrebbero dunque decidere di dare forfait. Questa scelta però segnerebbe una linea netta – e forse definitiva – di rottura con la casa reale e l’opinione pubblica.

