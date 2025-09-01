«Gaza non è in vendita». A dirlo è Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, reagisce al piano postbellico statunitense, pubblicato dal Wp, che prevede lo sfollamento della popolazione e la sottomissione del territorio palestinese al controllo americano con la trasformazione della Striscia in resort di lusso e polo dell'hi tech.

Naim ricorda che «La Striscia parte integrante della grande patria palestinese» e ribadisce che il «rifiuto di Hamas e del nostro popolo al piano».

