Prima ha diffuso il video di un ostaggio, poi ne ha annunciato la morte «in un raid israeliano».

Il macabro annuncio di Hamas è arrivato questo pomeriggio. Le immagini diffuse sono di Nadav Popplewell, 51 anni israeliano, rapito nel kibbutz di Nirim il 7 ottobre assieme alla madre, poi rilasciata.

Nel filmato l’ostaggio dichiara le sue generalità, poi le immagini si interrompono e appare un punto interrogativo.

La risposta arriva nel giro di un paio d’ore, in un altro video diffuso da Hamas: «Popplewell è morto per le ferite riportate in un raid israeliano più di un mese fa», afferma Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam.

Che aggiunge: «Le sue condizioni sono deteriorate e non è stato possibile curarlo negli ospedali a causa delle distruzioni degli ospedali a Gaza da parte del nemico».

