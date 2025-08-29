Donald Trump sta ancora lavorando a un incontro di pace tra i leader russo e ucraino: lo ha dichiarato la Casa Bianca, dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che il presidente americano rischiava di essere «preso in giro» da Vladimir Putin se quest'ultimo non accettasse l'incontro a breve.

«Il presidente Trump e il suo team per la sicurezza nazionale continuano a collaborare con i funzionari russi e ucraini per un incontro bilaterale che ponga fine alle uccisioni e alla guerra», ha dichiarato all'Afp un funzionario della Casa Bianca protetto dall'anonimato.

L’amministrazione Trump, nel frattempo, ha acconsentito alla vendita all’Ucraina di armi per 825 milioni di dollari. Un segnale di come, per il momento, i tentativi americani di porre fine alla guerra non abbiano portato a risultati concreti.

