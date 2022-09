Volodymyr Zelensky è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Kiev.

Lo rende noto il portavoce presidenziale Serhii Nykyforov: l'auto su cui viaggiava il presidente ucraino si è scontrata con un veicolo privato. Zelensky non sarebbe rimasto ferito in modo grave.

"Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi", ha detto il portavoce aggiungendo che "le circostanze dell'incidente verranno accertate dalle forze dell'ordine".

"I medici che accompagnano il capo dello Stato hanno prestato soccorso all'autista dell'auto privata e lo hanno messo su un'ambulanza", ha detto infine Nykyforov. Pochi minuti dopo la dichiarazione, l'ufficio del presidente ucraino ha diffuso il video del discorso serale che il leader pronuncia ogni giorno.

Mosca intanto, mentre prosegue la controffensiva ucraina, lancia un avvertimento neanche troppo velato a Washington: “La possibile fornitura dagli Usa a Kiev di missili a lungo raggio avrebbe un carattere estremamente destabilizzante. Se gli Stati Uniti prenderanno questa decisione, oltrepasseranno la linea rossa e diventeranno parte diretta del conflitto e la Russia si riserva il diritto di rispondere adeguatamente”, dichiara la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

La cronaca di ora in ora:

Aiea chiede alla Russia di ritirarsi da Zaporizhzhia

Il Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha adottato una risoluzione chiedendo alla Russia di ritirarsi dalla centrale ucraina di Zaporizhzhia, regolarmente oggetto di bombardamenti. Lo si è appreso da fonti diplomatiche. Il testo, presentato da Polonia e Canada, è stato approvato da 26 dei 35 Stati membri, con voto contrario di Russia e Cina, ha affermato un diplomatico. Le forze russe hanno preso il controllo dell'impianto all'inizio di marzo, poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina.

***

Von der Leyen: “Necessari gli aiuti militari e Kiev”

"E' assolutamente necessario sostenere l'Ucraina militarmente con tutti i mezzi di cui ha bisogno. L'Ue sta facilitando questo processo con l'European Peace Facility". Lo ha detto Ursula von der Leyen nel punto stampa con Volodymyr Zelensky da Kiev. "Non compenseremo mai i vostri sacrifici ma saremo al vostro fianco finché necessario, saremo amici per sempre", ha aggiunto.

***

Il G7 Commercio ribadisce l’impegno sulle sanzioni contro la Russia

"Continuiamo a condannare l'attacco bellico brutale, non provocato, ingiustificabile e illegale della Russia contro l'Ucraina. Restiamo saldi nel nostro impegno sulle nostre sanzioni senza precedenti e nella difesa dell'ordine internazionale basato sulle regole". È quello che affermano i ministri del Commercio del G7 nella dichiarazione finale del summit che si è tenuto oggi a Neuhardenberg, nel Land tedesco del Brandeburgo. "Continueremo ad aumentare e coordinare i nostri sforzi per prevenire che la Russia approfitti della sua aggressione illegale" e per "ridurre la capacità della Russia di portare avanti la guerra".

***

Mosca: “I missili Usa a lungo raggio a Kiev oltre la linea rossa”

"La possibile fornitura dagli Usa a Kiev di missili a lungo raggio avrebbe un carattere estremamente destabilizzante. Se gli Stati Uniti prenderanno questa decisione, oltrepasseranno la linea rossa e diventeranno parte diretta del conflitto e la Russia si riserva il diritto di rispondere adeguatamente". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, citata da Ria Novosti.

***

Mosca: “Gli Usa vogliono prolungare il conflitto ed essere coinvolti”

Gli Usa sono interessati a “prolungare il più possibile il conflitto in Ucraina e vogliono essere coinvolti direttamente nelle ostilità”. Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Mosca citato dall'agenzia Tass.

***

Kiev: “I russi ritirano le truppe dalla regione di Zaporizhzhia”

"Gli occupanti hanno ritirato truppe ed equipaggiamenti da molti villaggi e città vicini alla linea di contatto nella regione di Zaporizhzhia": lo ha dichiarato a Espreso tv il vice del Consiglio regionale, l'ucraino Sergiy Lyshenko. "A Dniprorudny sono rimaste solo le forze della polizia che collabora con i russi. Soldati ed equipaggiamento sono stati trasferiti a Vasylivka, nell'Ucraina sud-orientale. I russi hanno portato via perfino apparecchiature bancarie. Ora il lavoro delle filiali delle banche russe e l'emissione di denaro è stata interrotta, di conseguenza, gli occupanti si aspettano di doversi ritirare", ha affermato.

***

Manovre navali congiunte Russia-Cina nel Pacifico

Navi da guerra russe e cinesi stanno svolgendo pattugliamenti congiunti nel Pacifico, incluso il Mare di Okhotsk, nell'Estremo oriente russo, e si apprestano a dar vita a esercitazioni congiunte. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. "Navi delle flotte russa e cinese eseguiranno manovre tattiche congiunte compresi tiri di artiglieria con vere munizioni e operazioni di sostegno ad elicotteri che si alzeranno in volo dalle stesse navi", ha detto in un video il vice comandante della flottiglia di Primorye, regione russa a nord-ovest del Giappone. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

***

Blinken a Draghi: “Resistere ai tentativi russi di dividerci”

Nella sua telefonata con il premier Mario Draghi, il segretario di Stato Usa Antony Blinken lo ha ringraziato "per la sua leadership esemplare durante uno dei più difficili periodi nella storia recente e per il forte sostegno dell'Italia all'Ucraina", e ha "sottolineato l'importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte agli sforzi russi di usare l'energia e altri mezzi per dividere i Paesi che supportano l'Ucraina". Lo rende noto il dipartimento di Stato americano.

