La battaglia tra forze russe e ucraine continua a infuriare a Mariupol. Nell'acciaieria Azovstal, con il supporto dell'aviazione, i russi hanno ripreso l'offensiva per prendere il controllo dello stabilimento dove si sono rifugiate le forze di difesa di Kiev.

"Per il secondo giorno consecutivo, l'esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose", ha detto il comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko - citato dall'Ukrainska Pravda - in un video messaggio notturno dall'interno dell'acciaieria Azovstal attaccata da due giorni da forze di terra, aria e navali delle truppe di Mosca. "Ringrazio il mondo intero per l'enorme sostegno della guarnigione di Mariupol. I nostri soldati se lo meritano. Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l'ordine: mantenere la difesa", ha aggiunto.

Non solo Mariupol, le sirene d'allarme antiaereo hanno risuonato questa notte in tutta l'Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent che cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre alle regioni di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Leopoli, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia.

Durante la notte l'esercito russo ha bombardato zone residenziali e il centro città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, e sei persone sono rimaste ferite. Lo afferma il sindaco Oleksandr Honcharenko su Facebook citato da Unian. "Un altro attacco missilistico su Kramatorsk - scrive - di notte nelle zone residenziali e nella parte centrale della città. Almeno tre edifici di cinque piani, una scuola e un asilo sono stati gravemente danneggiati. Sei persone sono rimaste ferite. Informazioni su vittime e danni sono in fase di verifica".

Secondo lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina, l'esercito russo sta creando le condizioni per tenere occupati i territori in direzione South Buza e Tavriya per intensificare l'offensiva su Mykolaiv e Kryvyi Rih, nell'Ucraina meridionale. Le truppe di Mosca stanno combattendo nelle aree di South Buz e Tavriya, con unità separate di terra e forze costiere della flotta del Mar Nero aviotrasportate.

La resistenza ucraina ha ripreso il controllo di diversi insediamenti intorno a Mykolaiv e Kherson, nel sud del Paese. Grazie ai successi della difesa, le forze russe "hanno perso il controllo di parecchi insediamenti sul confine delle regioni di Mykolaiv e Kherson", spiega lo Stato maggiore nell'ultimo rapporto dell'intelligence.

La giornata di ora in ora:

Ore 10.25 – Azovstal, pioggia di bombe sull'acciaieria

"A partire da ora se c'è un inferno nel mondo è ad Azovstal. Gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà a Mariupol sono stati trasformati in un inferno". Lo ha detto un consigliere del sindaco della città Petro Andriushchenko, citato dalla Cnn, spiegando che "intensi attacchi sull'acciaieria non si sono fermati per tutta la notte e stanno continuando”. "Assalto senza sosta, anche di notte con la regolazione del fuoco dei droni. In alcune zone, le ostilità sono già oltre la recinzione dello stabilimento", ha detto.

Ore 9.15 – Kiev: “La difesa Azovstal diventata priorità numero uno”

L'acciaieria Azovstal è diventata la "priorità numero uno" per la leadership politica e militare dell'Ucraina. Lo ha detto un consigliere del ministro della Difesa di Kiev, Yuriy Sak, ad una trasmissione radiofonica della Bbc, spiegando che tutti gli sforzi sono concentrati sulla difesa del complesso industriale e per fare altre evacuazioni. L'Azovstal è l'ultimo presidio della resistenza ucraina nella città portuale di Mariupol che, ha detto Sak, è diventata il "cuore" della guerra. Sak ha riconosciuto comunque che la situazione nell'acciaieria è "estremamente difficile" per le truppe di Kiev.

Ore 8 – Kiev: “221 bambini uccisi e 408 feriti”

Sono 221 i bambini morti e 408 quelli feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Lo fa sapere l'ufficio del Procuratore generale diffondendo l'aggiornamento del bilancio sui minori vittime della guerra.

