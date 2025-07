L'Unione Europea e il Canada riceveranno le lettere di Donald Trump sui dazi oggi. Lo ha detto lo stesso presidente americano in un'intervista alla Nbc, per poi aggiungere in una lettera pubblicata su Truth che i dazi per il Canada saranno al 35%. «Tutti i Paesi rimanenti, quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, pagheranno: che sia il 15% o il 20%», le sue parole.

Trump ha poi anticipato che farà una «dichiarazione importante» sulla Russia lunedì, ribadendo di essere «deluso da Mosca, ma vedremo cosa succede nelle prossime due settimane». Il presidente Usa ha dichiarato inoltre di attendersi che il Senato approvi il provvedimento che prevede sanzioni più dure alla Russia: «Consente al presidente di fare ciò che vuole. In altre parole, è una mia opzione se voglio utilizzarla».

I dazi nel 35% non saranno applicati ai beni conformi all'accordo di libero scambio fra Stati Uniti, Canada e Messico, per i quali l'esenzione in vigore resta, ha spiegato un funzionario della Casa Bianca. Trump aveva applicato in precedenza tariffe del 25% ai beni non Usmca, così come è conosciuto l'accordo di libro scambio, ma ora – come certificato dalla lettera al premier Mark Carney – i dazi saliranno al 35% dal prossimo 1 agosto.

