L'inchiesta sull'incidente di Air India, che il mese scorso ha causato 270 morti, si sta concentrando sulle azioni dei piloti dell’aereo e sugli interruttori che in cabina di comando vengono utilizzati per avviare i motori del velivolo, per spegnerli o per ripristinarli in determinate situazioni di emergenza.

Secondo fonti vicine agli inquirenti e alle prime valutazioni dei funzionari statunitensi, finora non è stato infatti evidenziato alcun problema con il Boeing 787 Dreamliner e per ora nessuna evidenza di un guasto a entrambi i motori contemporaneamente, come ipotizzato nei giorni scorsi.

Lo riporta il Wall Street Journal, affermando anche i risultati preliminari indicano che gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai due motori del jet «sono stati spenti», non è chiaro se intenzionalmente o accidentalmente.

